Em jogo parelho, River Plate vence Talleres na bola aérea

O confronto entre Talleres e River Plate, pelas oitavas de final da Libertadores, tem vantagem riverista. Nesta quarta-feira (14), os times se enfrentaram no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, e os visitantes venceram por 1 a 0. Desse modo, para a partida decisiva, em Buenos Aires, os comandados de Marcelo Gallardo podem empatar que avançam as quartas de final para enfrentar o classificado de Colo-Colo e Junior Barranquilla. Na ida, em Santiago, vitória chilena por 1 a 0.

Nos primeiros minutos, os dois times eram claros em sua ideia de linhas altas e busca intensa por forçar o erro do adversário. Com isso, bastaram alguns deslizes na marcação para os goleiros Guido Herrera e Armani trabalhassem consideravelmente. Em chutes de média distância, os dois atuaram de maneira decisiva para manter o placar zerado na cidade de Córdoba.

Apesar do ritmo acelerado, após os primeiros 15 minutos, o duelo ficou marcado por mais disputas de posse do que reais oportunidades de gol até o término da etapa inicial.

Placar intacto

Diante da dificuldade em encontrar espaços pelo chão, no tempo complementar, os dois lados passaram a também explorar as bolas paradas. Assim, logo nos cinco minutos iniciais, os dois arqueiros tiveram suas metas ameaçadas na base dos cruzamentos.

Em um jogo que tinha o equilíbrio como marca principal, uma expulsão ameaçou ser o ponto de desequilíbrio quando Lucas Suárez pegou Adam Bareiro no tornozelo, com a sola da chuteira. Apesar da desvantagem numérica, o Talleres se desdobrou e conseguia manter o confronto parelho até os 41 minutos. Todavia, na bola parada, Nacho Fernández mandou na cabeça de Paulo Diaz que deslocou bem Guido Herrera e marcou o gol da vitória do River Plate.

Massacre em Montevidéu

Como mandante, o Peñarol aproveitou o fator casa e encaminhou seu avanço para as quartas de final na Liberta. Contra o The Strongest, os uruguaios fizeram 4 a 0 e podem perder por até três tentos de diferença, em La Paz, que ainda seguem adiante na instância continental. A saber, os gols do confronto foram feitos por Leo Fernández, Maxi Silvera, Jaime Báez e Facundo Batista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.