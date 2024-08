Palmeiras traça plano até o jogo de volta da Libertadores

O Palmeiras saiu atrás no duelo das oitavas de final da Libertadores, ao perder o jogo de ida para o Botafogo por 2 a 1, nesta quarta-feira (14). A partida aconteceu no Estádio Nilton Santos. Agora, o Verdão terá uma semana para se preparar para o embate no Allianz Parque. E, para isso, o técnico Abel Ferreira já traçou um plano.

O principal objetivo é recuperar seus principais atletas. Em coletiva após o jogo, o treinador não admitiu, mas deve preservar suas principais peças no clássico contra o São Paulo, neste domingo (18), também no Allianz, pelo Campeonato Brasileiro. Abel quer evitar desgaste para ter seus titulares 100% na Libertadores. Além disso, é uma boa chance de dar minutagem para quem não vem atuando com frequência.

Com o grande número de jogos neste mês, Abel Ferreira já vem fazendo um rodízio em suas escalações e não tem costumado repetir o time entre as competições. A tendência é que mais uma vez isso se repita.

Contudo, também é uma chance de dar ritmo para quem vem retornando de lesão. Casos de Felipe Anderson, Zé Rafael e principalmente Estêvão. O garoto entrou no segundo tempo do embate contra o Botafogo e foi muito bem. Incisivo pelo lado direito, conseguiu bons dribles e criou oportunidades para o ataque alviverde.

Aliás, Estêvão é a grande esperança para o Palmeiras conseguir a vaga nas quartas de final. Os números da equipe crescem quando o atacante está em campo e, com apenas 35 minutos no Nilton Santos, mostrou que pode fazer a diferença. A tendência é que ele ganhe minutos no Choque-Rei para recuperar ritmo de jogo visando o embate contra o Botafogo.

O objetivo do Palmeiras na Libertadores

Com a derrota de 2 a 1 para o Botafogo, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Triunfo por um tento leva a decisão para os pênaltis. A partida acontece na próxima quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.