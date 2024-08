Protagonista em finais, Vini Jr chega ao 13º título pelo Real Madrid

O Real Madrid bateu a Atalanta por 2 a 0, na Polônia, e conquistou a Supercopa da Eurocopa, nesta quarta-feira (15). Em campo, Vini Jr voltou a ser protagonista em decisões, com uma assistência no primeiro gol da equipe e boa movimentação na frente. Assim, ele conquistou seu 13º título no clube merengue.

Dessa forma, o atacante disputou sua 11ª decisão pelo equipe espanhola e, simplesmente, ergueu a 10ª taça (não esteve em campo em duas delas). Cabe salientar, aliás, que a única final em que não conseguiu vencer foi a Supercopa da Espanha de 2023, contra o Barcelona.

Além disso, o brasileiro já fez sete gols e cinco assistências em finais desde que chegou ao Real Madrid e não teve participação em tentos em apenas duas delas.

A sinergia entre Vini Jr e o técnico Carlo Ancelotti é notória. Nesse sentido, dos 13 títulos, 10 foram conquistados desde que o treinador italiano assumiu. Então, o atacante, ex-Flamengo, ganhou protagonismo.

Na sequência da temporada, a equipe inicia sua caminhada na La Liga no próximo domingo (18), às 16h30 (de Brasília), contra o Mallorca, fora de casa.

Por fim, com o título, o Real ficou com o troféu pela sexta vez e ultrapassou o rival Barcelona e o Milan no topo do ranking dos campeões da taça

Finais de Vini Jr pelo Real 1 – Real Madrid 4 x 1 Al Ain (Mundial de Clubes 2018): entrou aos 39 do segundo tempo

2 – Real Madrid 0 (4) x (1) 0 Atlético de Madrid (Supercopa da Espanha 2019): entrou na prorrogação

3 – Real Madrid 2 x 0 Athletic Bilbao (Supercopa da Espanha 2021): titular

4 – Real Madrid 1 x 0 Liverpool (Champions League 2021/22): um gol

5 – Real Madrid 2 x 0 Eintracht Frankfurt (Supercopa da Uefa 2022): uma assistência

6 – Real Madrid 1 x 3 Barcelona (Supercopa da Espanha 2022): única final sem título

7 – Real Madrid 5 x 3 Al-Hilal (Mundial de Clubes 2022): dois gols e uma assistência

8 – Real Madrid 2 x 1 Osasuna (Copa do Rei 2022/23): uma assistência

9 – Real Madrid 4 x 1 Barcelona (Supercopa da Espanha 2023): três gols

10 – Real Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund (Champions League 2023/24): um gol

11 – Real Madrid 2 x 0 Atalanta (Supercopa da Uefa 2024): uma assistência Títulos de Vini Jr 2x Champions League: 2021/22 e 2023/24

3x LaLiga: 2019/20, 2021/22 e 2023/24

2x Mundial de Clubes: 2018 e 2022

2x Supercopa da Uefa: 2022 e 2024

1x Copa do Rei: 2022/23

3x Supercopa da Espanha: 2019, 2021 e 2023

