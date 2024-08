Santos estuda voltar a jogar novamente longe da Vila Belmiro

O Santos ainda tem interesse em mandar jogos longe da Vila Belmiro. A diretoria entende que as partidas que aconteceram em São Paulo foi um sucesso e querem seguir atuando na capital paulista. Contudo, o Peixe vem encontrando dificuldades para encontrar estádios para receber suas partidas na Série B.

A preferência da diretoria do Santos é que as partidas aconteçam na cidade de São Paulo. O sucesso de público em partidas no Morumbis e na Neo Química Arena, durante o Campeonato Paulista, animou o presidente Marcelo Teixeira, que gostaria de repetir o feito. Contudo, o mandatário vem esbarrando na falta de opções. Havia o desejo de mandar o duelo contra o Avaí, neste sábado (17), na capital paulista.

“Vamos estudar (jogos fora da Vila Belmiro) de acordo com o andamento da competição. Tínhamos interesse em transferir o jogo do Avaí, deste sábado, da Vila Belmiro. Mas nós não conseguimos estádio, em termos de locação, para jogar em São Paulo. Nossa pretensão não foi alcançada. Então, continuaremos jogando na Vila Belmiro até termos estádio, que pode ser o Pacaembu, ou outro que nós estejamos planejando para transferir os jogos da Vila”, disse Marcelo Teixeira.

A esperança do Santos é que as obras do estádio Mercado Livre Arena Pacaembu seja concluída em breve. O Peixe e a Allegra Pacaembu já assinaram uma carta, com intenções para que o clube utilize o espaço em breve. Agora, o Alvinegro Praiano aguarda que a reforma fique completa para fazer a partida de reinauguração do local.

Partidas longe da Vila Belmiro causaram dor de cabeça no Santos

É verdade que as partidas no Morumbis e na Neo Química Arena foram um sucesso. O Peixe teve seu maior público e renda no ano, atuando longe da Vila Belmiro. Visando estes números, Marcelo Teixeira estudou fazer até sete jogos longe da Baixada Santista e até sondou o Maracanã e o Mané Garrincha. Contudo, a primeira experiência na Série B não deu certo.

Contra o Botafogo-SP, o Santos decidiu levar a partida para o Estádio do Café, em Londrina. O Peixe acabou perdendo por 2 a 1 e, o revés, foi o início de uma sequência de quatro derrotas seguidas na Série B. Além disso, a logística foi alvo de críticas, já que a delegação enfrentou uma viagem de seis horas, de ônibus, entre Londrina e Novo Horizonte, onde o time enfrentou o Novorizontino.

Marcelo Teixeira reconheceu o erro logístico e vetou jogos longe da Vila Belmiro. Assim, atuando em seu estádio, o Peixe cresceu, engatou dez jogos de invencibilidade e retornou a liderança da Série B.

Em melhor situação na temporada, o Santos voltou a trabalhar a ideia de mandar partidas fora de seu estádio. Contudo, para evitar desgaste, as partidas tem que acontecer na cidade de São Paulo. Sem o Pacaembu à disposição, a diretoria segue estudando novas opções.

