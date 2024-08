Morre Fábio Saródio, referência do jornalismo esportivo paulista, vítima de câncer

Referência na crônica esportiva de São Paulo, o jornalista Fábio Seródio morreu na manhã desta quinta-feira (15), aos 59 anos, em decorrência de um tumor no cérebro. O comunicador lutava contra a doença desde novembro de 2023 e, inclusive, fez um desabafo sobre o doloroso tratamento nos últimos dias.

O desabafo ocorreu através de seu perfil nas redes sociais. Fábio falou sobre a ‘falta’ de saída em meio a um tratamento extremamente doloroso, mas mostrou-se determinado a viver ao máximo possível para aproveitar até o último momento.

“A única saída é fazer tudo possível para sobreviver. Fazer tratamento e viver dia após dia. Outra solução é sentar-se na praia e esperar a morte chegar. Em meio a escuridão, resolvi reagir. Devido a duas cirurgias na cabeça, ainda não posso postar vídeos, chocaria as pessoas a cicatriz. A luta continua. Quero viver ao máximo e ser feliz até o último momento”, desabafou Seródio.

Fábio Seródio no cenário esportivo

Seródio dedicou boa parte da vida profissional à Rádio Jovem Pan, onde permaneceu por 25 anos. Por lá, cumpriu funções desde produtor a repórter e trabalhou ao lado de nomes como Milton Neves, Luis Carlos Quartarollo, Nilson César e outros.

Um tempo depois, entre 2015 e 2016, Seródio se aventurou em um novo desafio e assumiu a comunicação do Corinthians. Permaneceu apenas um ano no cargo antes de regressar à televisão com o programa “Futebol em Rede” ao lado de Quartarollo. Luis Carlos, inclusive, prestou homenagem ao companheiro.

“O amigo Fábio Seródio viajou agora de manhã. Depois de uma luta de 9 meses contra um câncer avassalador vai para os braços do Pai. Amigo, companheiro e um grande cara. Ranzinza bem humorado, honesto, com belas sacadas e um repórter por excelência. Só tenho a dizer obrigado pela amizade e companheirismo. Mas não precisava viajar tão cedo, mas estava sofrendo demais. Tinha apenas 59 anos de idade. Vai com Deus, amigo. Missão cumprida. EM TEMPO: Nas fotos com Nilson César, Rogério Assis, ele e eu nos bons tempos de Jovem Pan. São boas saudades”.

