Acidente com torcedores do River Plate deixa dois mortos

Depois da partida onde o River Plate venceu o Talleres por 1 a 0, nas oitavas de final da Libertadores, torcedores do clube argentino se envolveram em um grave acidente na Argentina. Infelizmente, dois dos três ocupantes do veículo que se chocou com um caminhão morreram ainda no local.

Não se sabe exatamente o contexto do acidente ou sua causa. Entretanto, as imagens mostram que tanto o veículo como o caminhão estavam no mesmo sentido do quilômetro 357 na Autopista Córdoba-Rosario quando ocorreu a colisão, por volta das 3h da manhã (de Brasília).

Além disso, é possível ter ideia do impacto que vitimou Fabián Dines, de 67 anos, e Enrique Rubio, de 57 anos. Isso porque a parte frontal do veículo conduzido pelas vítimas ficou totalmente destruída.

No momento em que o socorro chegou ao local, um jovem de 19 anos foi encontrado com vida e imediatamente conduzido ao hospital mais próximo. Não se sabe, até o momento, a identidade do rapaz que está internado ou mesmo o seu quadro clínico.

Pronunciamento

Através de seus canais oficiais, o River Plate se pronunciou em forma de solidariedade as vítimas da tragédia na Argentina:

“Lamentamos profundamente o falecimento de Fabián Dines e Enrique Rubio, torcedores do River que sofreram um acidente quando voltavam de Córdoba após o jogo de ontem à noite. O Clube acompanha os seus familiares e amigos neste triste momento.”

