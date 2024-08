Botafogo oficializa transferência do Nilton Santos para a SAF

O Botafogo oficializou via redes sociais, nesta quinta-feira (15), a transferência da concessão do estádio Nilton Santos da Companhia Botafogo (órgão ligado ao clube social) para a SAF botafoguense.

A concessão do estádio foi formalizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro através do prefeito Eduardo Paes. Segundo o clube, a cessão tratá maior “proteção jurídica” e também concede a possibilidade de aumentar a receita com a utilização do Nilton Santos.

Durcesio Mello, presidente do Glorioso, e Thairo Arruda, CEO da SAF, foram os representantes do clube no encontro com Eduardo Paes. O Botafogo não fica mais com a necessidade de aval por parte da Companhia Botafogo, ligado ao associativo, para as tomadas de decisões.

Confira o comunicado

“O Botafogo e a Prefeitura do Rio de Janeiro oficializam a transferência da concessão do Estádio Nilton Santos da Companhia Botafogo para a SAF. A novidade formaliza a posse do Estádio Nilton Santos para a SAF, permite maior proteção jurídica e amplia as possibilidades de aumento de receita no espaço. O Botafogo agradece ao Prefeito Eduardo Paes pela liderança e condução no processo.”

