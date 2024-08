Manchester United x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

A Premier League está de volta. Nesta sexta-feira (16), Manchester United e Fulham abrem a temporada 2024/25 do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília), em Old Trafford, pela primeira rodada da competição, neste que será o único jogo do dia na elite do futebol da Inglaterra.

Como chega o Manchester United

Depois de mais uma temporada abaixo do esperado, o Manchester United fez investimentos e apostou na permanência do técnico Erik ten Hag para ter uma trajetória no mínimo mais competitiva em 2024/25.

Além disso, os Red Devils enfrentaram dificuldades durante a pré-temporada, onde venceram apenas dois dos cinco jogos disputados. Ao mesmo tempo, a equipe precisa lidar com uma série de lesões. A mais recente foi de Luke Shaw, que se junta a Rasmus Højlund e Leny Yoro na lista de desfalques para este início de Premier League.

LEIA MAIS: Premier League exige que árbitros revelem seus times de coração

Por outro lado, apesar das ausências, o Manchester United conta com alguns novos reforços, como De Ligt e Mazraoui, que foram apresentados na última terça-feira (13).

Como chega o Fulham

Por outro lado, o Fulham chega motivado para fazer mais uma temporada na elite do futebol inglês, mas com objetivo de brigar pela parte de cima da tabela da Premier League. Durante a pré-temporada, a equipe conquistou duas vitórias e uma derrota em três amistosos. No entanto, a derrota foi contra o Sevilla, com um gol de Smith Rowe, um dos reforços para esta temporada.

Por fim, o técnico Marco Silva não terá desfalques de última hora e o clube londrino aposta no atacante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, que herdou a camisa nove de Mitrovic, hoje no Al-Hilal.

Manchester United x Fulham

1ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 16/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez e Mazraoui; Casemiro, Mainoo, Amad Diallo e Bruno Fernandes; Rashford e Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag.

Fulham: Leno; Castagne, Diop, Bassey e Robinson; Lukic, Reed, Iwobi, Andreas Pereira e Smith Rowe; Rodrigo Muniz. Técnico: Marco Silva.

Árbitro: Robert Jones (ING)

Onde assistir: ESPN e Disney+

