Maracanã: Governo veta ‘bets’ descredenciadas em concessão a Fla-Flu

O Governo do Estado do Rio de Janeiro acrescentou nova condição para a concessão de 20 anos do complexo do Maracanã. A Secretaria da Casa Civil autorizou a inserção de cláusula que prevê veto à exploração comercial de empresas “bets” – casas de apostas e lotéricas.

Agora, para uma casa de apostas (“bet”) anunciar no Maracanã sob contrato de concessão, vai precisar ter a outorga formal com a Loterj ou com a União Federal.

“É vedado à Concessionária/divulgação/veículação piblicitária e/ou de merchandising, diretamente ou por empresa interposta , no âmbito do Complexo Maracanã, de Casas de Apostas que não tenham outorga formalizada junto à Loteria do Estado do Rio de janeiro – Loterj ou da União Federal, conforme Decreto nº 48.806/23.

O Flamengo tem patrocínio da Pixbet desde o inicio do ano. Ela é uma das cinco empresas credenciadas na Loterj, do Rio de Janeiro. As outras são: Apostou, Bestbet, Rio Jogos e Marjosports. Do outro lado, o Fluminense, parceiro do Fla no Maracanã, tem contrato com a Superbet. A empresa, inclusive, foi a segunda a dar entrada no processo de credenciamento na União Federal junto ao Ministério da Fazenda.

Na prática, o veto, aliás, atingiria uma placa de publicidade de empresa descredenciada. Hoje, o Consórcio Maracanã tem contrato com a Sportsbet.io, que ainda não está credenciada nem pela Loterj nem em processo de regularização junto à União.

Segundo o portal ge, as partes citadas, o Fluminense, Flamengo e o Consórcio Maracanã foram procurados. Os clubes, inclusive, responderam, enquanto o Consórcio afirmou que aguarda uma posição jurídica para se posicionar.

