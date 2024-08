Viña, do Flamengo, passa por cirurgia e fica fora da temporada

O Flamengo tem mais um desfalque até o fim da temporada. Além de afetar o menisco do joelho direito, a lesão de Viña também atingiu o ligamento cruzado anterior, o que aumentou a gravidade do problema. O lateral-esquerdo uruguaio passou por cirurgia na noite desta quinta-feira e, assim como Cebolinha, não joga mais em 2024.

Viña começou no bancom entrou na vaga de Ayrton Lucas no segundo tempo, mas se machucou numa dividida com Fabinho.

Já Everton Cebolinha se machucou num lance sozinho no meio de campo logo aos dez minutos do emoate em 1 a 1 com o Palneiras neste domingo pelo Brasileir;ao. Ele vinha fazendo pótima partida e quase marcou numa finalização. Saiu para a entrada de Luiz Araújo.

Contratado em janeiro como um dos principais reforços para 2024, Viña tem 22 partidas, um gol e duas assistências com a camisa rubro-negra. Com a grave lesão do uruguaio, o Flamengo vai em busca de outro lateral-esquerdo no mercado para o restante da temporada.

O Rubro-Negro, aliás, ainda briga em três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

