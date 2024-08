Com um gol e uma assistência, Caio Mello garante empate para o Ypiranga

Na última segunda-feira (12), aconteceu o confronto entre Floresta e Ypiranga, fechando a 17ª rodada da Série C. A partida terminou em 2 a 2, e a atuação de Caio Mello foi de se exaltar, já que foi protagonista nos dois gols do time de Erechim, marcando seu primeiro gol pelo clube para abrir o marcador e efetuando uma assistência após uma cobrança de falta.

“Não foi o resultado que queríamos, mas estou muito feliz com o gol e com a assistência. Eram coisas que eu estava buscando até mesmo para concretizar as grandes atuações que vinha apresentando. Sobre o jogo, fica um gostinho ruim do empate pela forma que foi o jogo, mas esse ponto ainda vai ajudar a gente para garantirmos a classificação”, afirmou o jogador.

De acordo com o Sofascore, dentre os 32 jogadores que entraram em campo, Caio foi o com a maior nota, com um 8,2. Com 83 minutos em campo, o camisa 8 teve um aproveitamento nos passes de 91%, com três passes decisivos, além de ter tido também 75% de aproveitamento nos passes longos. Essa foi a partida de número 18 do atleta com a camisa do Ypiranga, tendo começado como titular em 12 dessas. Dessa maneira, tem se mostrado peça importante no elenco.

O time gaúcho agora depende apenas de um ponto para garantir a classificação para a próxima fase da Série C. As partidas contra o Sampaio Corrêa e Athletic irão definir os próximos passos do time. O clube ainda pode terminar a competição na vice-liderança, em caso de duas vitórias e de uma combinação de resultados dos outros times da parte de cima da tabela.

“Mais um jogo decisivo em casa que pode decretar nossa classificação, então não podemos deixar passar essa oportunidade. Queremos garantir nossa vaga na segunda fase quanto antes. Difícil comentar sobre a próxima fase porque, a meu ver, vira quase uma nova competição. Hoje, estamos pensando em classificar para depois, sim, olhar para frente, sem escolher grupo ou adversário. Temos que estar preparados para qualquer situação se quisermos avançar”, disse Caio.

