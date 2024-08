Flamengo escalado para o duelo com o Bolívar, pela Libertadores

O Flamengo está com a sua escalação oficial para o jogo da noite desta quinta-feira (15/8) diante do Bolívar, no Maracanã. Para este duelo pela ida das oitavas de final, Tite optou por Fabrício Bruno e Leo Pereira formando a dupla de zaga e mais uma vez erntra com Varela pela lateral-direita, com Wersley no banco. Como perdeu Cebolinha, com lesão grave no tendão, Luiz Araújo forma o ataque com Pedro. Veja abaixo a escalação.

Esta será a terceira partida do Flamengo com o Bolívar nesta Libertadores, eles se encontraram na fase se grupos, com o time carioca perdendo em La Paz, por 2 a 1, mas goleando por 4 a 0 quando se enfrentaram no Rio. No fim das contas, o time boliviano ficou na ponta do Grupo E, com o Mengo em segundo lugar, O jogo de volta das oitavas será no dia 22, no Hernando Silas, em La Paz.

