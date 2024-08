Corinthians rejeita patrocínio da Shopee por medo de virar piada

O Corinthians recusou uma proposta de patrocínio da Shopee, considerada “muito boa” por membros da diretoria. A motivação da decisão é o receio de que a marca pudesse se transformar em alvo de piadas.

A diretoria do clube recebeu uma oferta da Shopee, uma empresa de comércio online, e começou a negociar os valores. No entanto, o Corinthians decidiu não aceitar a proposta para evitar possíveis memes e zombarias de torcedores rivais e opositores.

O “Uol” foi o primeiro a divulgar a informação. O grupo do presidente Augusto Melo reconheceu que o valor da oferta era atraente, e alguns membros criticaram a decisão de rejeitar o patrocínio.

Inicialmente, as negociações estavam voltadas para um patrocínio temporário durante as oitavas de final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Grêmio. Contudo, havia a intenção de transformar o acordo em um patrocínio fixo, com a Shopee estampando a camisa do clube.

O Corinthians temia ser associado de forma negativa, com apelidos como “time da Shopee”, “presidente da Shopee” ou “diretoria da Shopee”. As conversas seguem. Mas a relação está impactada com a situação.

