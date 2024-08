Athletico supera gol relâmpago, vira sobre o Belgrano e abre vantagem na Sula

Foi no sufoco e com muita luta, mas o Athletico saiu com vantagem pelo primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Furacão venceu de virada o Belgrano por 2 a 1, na Ligga Arena. Franco Jara abriu placar com 25 segundos de jogo, mas a equipe brasileira teve tranquidade e marcou com Erick e Christian. A equipe argentina ainda teve um gol anulado de Reyna.

Agora, os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, também às 19h, no Gigante de Alberdi. Com o resultado, o Athletico pode até empatar que avança às quartas da competição continental. Uma vitória do Belgrano por dois gols de diferença, os argentinos avançam, enquanto um placar com vantagem mínima leva a partida para os pênaltis.

Susto no início e empate na marra

Com 25 segundos de jogo, o Athletico e sua torcida já sofreram um “banho de água fria”. Franco Jara aproveitou cruzamento e mandou de cabeça para fazer o gol para o Belgrano. O Furacão buscou reagir. Aos seis minutos, João Cruz pegou sobra e tentou, mas a bola foi para fora. Logo depois, Christian recebeu cruzamento e cabeceou para defesa de Chicco. O Belgrano, aliás, respondeu em contra-ataques e levou perigo com Quignón, em chute de fora da área. O Athletico, na força de vontade, tentava produzir chances. Até que aos 40 minutos, Esquivel cruzou pela esquerda, Erick subiu entre os zagueiros para empatar o jogo.

Virada e vantagem

Com apoio de sua torcida, o Athletico foi para cima para tentar a virada e implementou uma pressão inicial. Antes dos 10, o Furacão criou três boas chances de balançar as redes. E de tanto insistir a bola entrou. Esquivel, novamente, cruzou com capricho e mandou na cabeça de Christian para colocar o time brasileiro na frente. Depois disso, a equipe de Curitiba recuou demais e cedeu espaços para o time argentino. Reyna chegou a empatar, mas o VAR anulou o gol por falta de Chavarría em Thiago Heleno no lance anterior. Diante disso, o Athletico voltou a se animar. Canobbio, aliás, teve chutes perigosos, mas o goleiro Chicco defendeu. No entanto, o Belgrano também respondeu, mas Léo Link também trabalhou. No fim, a alegria foi rubro-negra.

ATHLETICO 2×1 BELGRANO

Copa Sul Americana/Oitavas de final/Ida

Data e horário: 15/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Erick (Julimar, 12’/2°T), Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Fernandinho, João Cruz (Felipinho, 29’/2°T), Christian; Cuello (Leo Godoy, 28’/2°T), Canobbio (Di Yorio, 41’/2°T) e Mastriani (Fernando, 41’/2ºT). Técnico: Martín Varini

BELGRANO: Ignácio Chicco; Alejandro Rebola, Matías Moreno, Meriano (Delgado, 39’/2°T); Barinaga, Facundo Quignon (Longo, 39’/2°T), Esteban Rolón (Heredia, 13’/2°T), Metilli, Juan Velásquez; Nicolás Fernández e Franco Jara (Chavarría, 14’/2°T). Técnico: Juan Cruz Real

Gols: Franco Jara, 25”/1°T (0-1); Erick, 40’/1°T (1-1); Christian, 16’/2°T (2-1)

Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

Assistentes: José Antelo e Carlos Tapia (Ambos da Bolívia)

VAR: Franklin Congo (Equador)

Cartão amarelo: Thiago Heleno, Canobbio, Fernandinho (CAP), Barinaga, Quignon, Chicco, Juan Cruz Real, Matías Moreno (BEL)

Cartão vermelho: –

