Paulinho tem participação em um gol a cada dois jogos no Atlético; veja números

O atacante Paulinho, mais uma vez, mostra por que foi uma grande contratação do Atlético há mais de um ano. Afinal, seus gols estão ajudando a equipe mineira na temporada, principalmente na Libertadores.

Os gols de Paulinho, aliás, colocam o jogador com uma média de dois marcados a cada jogo. O mais recente ocorreu no empate do Atlético contra o San Lorenzo, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Ele marcou e salvou o Galo da derrota na Argentina.

Veja mais: Torcedores fazem gestos racistas em San Lorenzo x Atlético, na Libertadores

Aos 24 anos, o atual camisa 10 da equipe mineira já realizou 101 jogos pelo Atlético. Nesse período, balançou as redes em 46 oportunidades e contribuiu com 13 assistências. Assim, sua média de participação em gols chega a 59.

Números de Paulinho pelo Atlético

Dessa forma, Paulinho é o sexto maior artilheiro do Galo no século XXI, ficando atrás de Diego Tardelli (112 gols em 230 jogos), Hulk (104 gols em 198 jogos), Guilherme (75 gols em 122 jogos), Marques (59 gols em 189 jogos) e Luan (49 gols em 305 jogos).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook