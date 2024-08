Convocação de Dorival não será anunciada nesta sexta. Saiba o motivo

Nesta quinta-feira (15), um amigo jornalista do Paraná me ligou para perguntar se eu tinha informações sobre a coletiva de imprensa dos convocados da Seleção Brasileira para os próximos jogos pelas Eliminatórias da América do Sul. Afinal, a previsão, ainda que sem confirmação oficial, era para esta sexta. Explico.

A regra da Fifa não dá margem para dúvidas: o treinador precisa entregar sua lista de convocados 15 dias antes da Data-Fifa, o que ocorrerá até o próximo domingo.

Os clubes, por sua vez, precisam receber notificação até o dia 17 de agosto e, a partir daí, têm a obrigação de liberar os jogadores até o começo da Data-Fifa (2 de setembro).

Dorival mapeia condição física dos ‘europeus’

Ora, é notório que Dorival já tem praticamente definida sua lista para os duelos diante de Equador (6 de setembro) e Paraguai (dia 10) pelo Qualificatório continental.

Mas é certo que ele não abrirá mão de observar a primeira rodada dos principais campeonatos europeus para avaliar como estão nossos jogadores mais valorizados e, quem sabe se deparar com algum nome novo.

Dorival não tinha a obrigatoriedade de divulgar os nomes nesta sexta. Assim, pode fechar uma lista com mais de 23 atletas para que os clubes sejam obrigatoriamente avisados com os 15 dias anteriores à Data-Fifa. Depois, o treinador poderá fazer cortes. Tal prática, aliás, é corriqueira nas convocações da CBF.

Assim, o anúncio público da convocação tende a ficar para a próxima semana, mas ainda sem definição de data. Antes disso, porém, haverá o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, cujos mata-matas estão previstos para 28 de agosto (ida) e 12 de setembro (volta), sem interferir, portanto, nas datas das Eliminatórias (de 2 a 10 de setembro).

