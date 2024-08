Palmeiras x São Paulo: após polêmica, Raphael Claus apitará clássico pelo Brasileirão

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no próximo domingo (18), no Alianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (15), a CBF definiu que Raphael Claus será o árbitro do clássico paulista.

Claus, aliás, tem um vasto histórico neste confronto, já que apitará o Choque-Rei pela sétima vez desde 2020. Ele terá como auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli. O árbitro de vídeo será Rodolpho Toski Marques.

O último encontro entre os rivais que teve Raphael Claus no apito, aliás, foi polêmico. No final do ano passado, o lateral-direito Rafinha se aborreceu com o árbitro após levar o segundo cartão amarelo. Assim, ainda dentro de campo, acusou o profissional de ser palmeirense.

De lá pra cá, Palmeiras e São Paulo duelaram três vezes com outros árbitros escalados para os jogos. Mesmo assim, os duelos foram marcados por tensão e reclamações de ambos os lados.

Além do clássico estadual, que já acarreta na expectativa de bom jogo, Palmeiras e São Paulo são concorrentes diretos na briga pelo G4 do campeonato. O Verdão é justamente o quarto colocado, com os 38 pontos do Tricolor Paulista, mas leva vantagem nos critérios de desempate. No primeiro turno, os times empataram sem gols no MorumBis.

