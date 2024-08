Série B: Ituano surpreende e derrota o Operário-PR fora de casa

Nesta quinta-feira (15), o Ituano derrotou o Operário-PR por 2 a 1, no Germán Kruger, em jogo válido pela 21ª da Série B. Os gols do Galo saíram com Bruno Xavier e Miquéias. O Fantasma descontou com Felipe Augusto. Com o placar, o time paulista fica com 19 pontos, na 17ª posição. Enquanto isso, os paranaenses aparecem na oitava posição, com 29 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Operário-PR busca a recuperação diante do Vila Nova, em casa. O Ituano visita o Novorizontino.

Ituano fulminante na etapa inicial

O triunfo do Ituano foi construído na etapa inicial. Em pouco mais de 20 minutos, o Galo encaixou dois ataques e abriu vantagem sem maiores obstáculos. No primeiro gol, Miquéias aproveitou o cruzamento da esquerda, dominou e bateu cruzado. Pouco depois, Bruno Xavier aproveitou a bola de fora da área e soltou o pé para ampliar. O Operário até esboçou a sua reação com Felipe Augusto em chute no contrapé do goleiro, mas fico nisso.

21ª Rodada da Série B

15/08 (quinta-feira)

Operário-PR 1 x 2 Ituano

16/08 (sexta-feira)

Ponte Preta x Goiás

Vila Nova x Sport

Novorizontino x América-MG

17/08 (sábado)

Chapecoense x Guarani

Santos x Avaí

Ceará x Mirassol

Amazonas x CRB

18/08 (domingo)

Brusque x Coritiba

Botafogo-SP x Paysandu

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.