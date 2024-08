Cruzeiro perde para o Boca Juniors e sai em desvantagem na Sul-Americana

O Cruzeiro segurou até onde deu e saiu em desvantagem pelas oitavas da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, a Raposa perdeu para o Boca Juniors por 1 a 0, na La Bombonera, pelo jogo de ida da competição. Artilheiro do Xeneizes na temporada, Cavani fez o único gol do jogo. A equipe de Fernando Seabra anulou completamente os argentinos no primeiro tempo, mas cedeu espaços na etapa final e sofreu pressão na etapa final.

Os times agora se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h30, no Mineirão. Com o resultado, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Se vencer pelo placar mínimo, a partida será definida nos pênaltis. Qualquer empate, aliás, já classifica o Boca Juniors.

Jogo truncado e de poucas chances

O primeiro tempo foi mais brigado do que de oportunidades para os dois lados. O Cruzeiro segurou o Boca Juniors e sofreu poucos riscos. Cavani e Merentiel não tiveram oportunidades claras de finalização. Do outro lado, o ataque cruzeirense produziu com Arthur Gomes caindo nas costas da zaga do time xeneize, porém também teve apenas uma chance que estava impedido, assim como Lautaro Díaz. Os brasileiros tiveram mais a posse de bola, porém pecaram nas tomadas de decisões. Apesar disso, foi consistente na defesa. A etapa inicial, aliás, teve muitas faltas e cinco cartões amarelos.

Cruzeiro não resiste à pressão do Boca

Na volta para a segunda etapa, o Boca Juniors mudou sua postura dentro de campo. Empurrado pela torcida, os Xeneizes foram para cima para tentar balançar as redes. Entretanto, esbarraram na marcação da Raposa. Mas de tanto insistir… Cavani abriu o placar. Em jogada rápida, o camisa 10 recebeu ótimo passe de Zenón na área e deu um tapa na saída do Cássio para estufar as redes. Pouco tempo depois, o artilheiro da equipe argentino quase ampliou a vantagem, mas parou na trave. Cássio, aliás, salvou em chute na sequência. Do outro lado, o Cruzeiro conseguiu a sua melhor chance com Lautaro Díaz perto do fim, mas sem perigo. Agora, terá que resolver dentro do Mineirão, mas tem totais condições.

BOCA JUNIORS 1×0 CRUZEIRO

Oitavas de final da Conmebol Sul-Americana – Jogo de ida

Data-Hora: 15/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

BOCA JUNIORS: Sergio Romero; Advíncula, Cristian Lema, Gary Medel e Lautaro Blanco; Pol Fernández (Belmonte, 31’/2°T), Cristian Medina, Kevin Zenón e Saralegui (Martegani, intervalo); Miguel Merentiel (Zeballos, 41’/2°T) e Cavani (Milton Giménez, 47’/2°T). Técnico: Diego Martínez.

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero (Matheus Henrique, 30’/2°T), Walace, Barreal (Kaio Jorge, 21’/2°T), Matheus Pereira; Arthur Gomes (Lucas Silva, 21’/2°T) e Lautaro Díaz (Kaiki Bruno, 40’/2°T). Técnico: Fernando Seabra.

Gols: Cavani, 19’/2°T (1-0);

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cartão amarelo: Pol Fernández, Zeballos (BOC); Walace, Lucas Romero, Matheus Pereira, Lautaro Díaz, Arthur Gomes (CRU)

Cartão vermelho: –

