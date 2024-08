Torcida organizada do Palmeiras é suspensa dos estádios por 30 dias

A principal torcida organizada do Palmeiras não poderá entrar nos estádios de São Paulo por um mês. A decisão começa a valer a partir desta quinta-feira (15) e foi solicitada pelo Ministério Público e pela Secretaria de Segurança Pública.

Desse modo, a Federação de Futebol de São Paulo, portanto, já foi comunicada sobre a decisão e acatou o pedido. Assim, a organizada não poderá entrar com objetos (como faixas, camisetas e bandeiras) que identifiquem os associados da instituição.

Todavia, o motivo da punição foi devido a incidentes entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, no duelo entre as equipes pela Copa do Brasil, há mais de uma semana. Contudo, o veto já vale para os jogos contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e contra o Botafogo, na Libertadores.

Palmeiras terá o clássico Choque-Rei

O Palmeiras, aliás, volta a campo no domingo (18) para o clássico Choque-Rei, diante do São Paulo. O jogo está marcado para o Allianz Parque.

