Lautaro lamenta derrota do Cruzeiro: ‘Começamos dormindo no 2º tempo’

O atacante Lautaro Díaz avaliou a derrota do Cruzeiro por 1 a 0 para o Boca Juniors, na Argentina, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Para ele, o time começou em rotação mais baixa no segundo tempo e permitiu o crescimento do time argentino.

“Fomos muito firmes (no primeiro tempo). Começamos o segundo tempo dormindo e isso custa num tipo de jogo como esse. Eles não chegaram tanto, assim como a gente. Mas é um resultado aberto e esperamos dar a volta”, avaliou o argentino à transmissão da partida.

Lautaro acredita que, mesmo com a derrota, o Cruzeiro mostrou ao Boca Juniors que foi à Argentina para competir.

“Creio que mostramos que viemos jogar, não ficar atrás. Tentaremos tratar de jogar e conseguir a vantagem”, finalizou.

O Cruzeiro precisará reverter o marcador se quiser ir às quartas de final da Sul-Americana. O clube celeste terá que vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal, enquanto um empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis. O confronto de volta entre as equipes acontece na próxima quinta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.