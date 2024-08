Tite analisa desempenho do Flamengo como superior ao placar contra o Bolívar

O Flamengo derrotou o Bolívar pelo placar de 2 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, no estádio do Maracanã. Assim, vai com vantagem para o duelo de volta, que será na altitude, local em que costuma ter dificuldades.

Desse modo, o técnico Tite analisou o jogo e afirmou que o resultado não reflete o desempenho do Flamengo em campo.

“O resultado e o placar não condizem com o que foi o desempenho, o número de oportunidades e o volume apresentado”, disse Tite sobre a atuação do time carioca.

Todavia, Tite perdeu Pedro, que saiu lesionado aos 34 minutos da etapa inicial. Assim, Gabigol entrou em seu lugar. E o comandante falou sobre o camisa 99:

“Nós temos um jogador que tem a grandeza do Gabi e uma coordenação com o Arrascaeta. É injusto dizer que poderia (ter entrado) esse ou aquele, com todo respeito. No geral, a sua contribuição foi fundamental para o grande jogo.”, resumiu Tite falando sobre Gabigol.

Agora o time volta a campo no domingo (18) para enfrentar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O jogo será pelo Campeonato Brasileiro e vale a liderança da competição, afinal, o Glorioso tem 43 pontos, contra 41, do Rubro-Negro.

