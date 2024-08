Globo quer se juntar ao mundo das apostas

O Grupo Globo e a MGM Resorts Internacional anunciaram, nesta quinta-feira (15), uma parceria para explorar o mercado de apostas esportivas no Brasil. A aprovação ainda depende do governo federal. O portal “Máquina do Esporte” foi o primeiro a informar.

As empresas vão solicitar licenciamento ao Ministério da Fazenda para avançar com o projeto, com a intenção de iniciar as operações em 2025, sob a marca BetMGM.

“A MGM está empenhada em se tornar a principal empresa global de entretenimento de jogos. Esta aliança estratégica com o Grupo Globo e nossa entrada no mercado brasileiro representam um importante passo na nossa estratégia de crescimento”, afirmou Bill Hornbuckle, CEO da MGM Resorts.

A MGM já está ativa no mercado de apostas nos Estados Unidos, onde colabora com a Entain, que possui marcas como Bwin, Ladbrokes e Sportingbet.

O interesse da Globo no setor de apostas foi manifestado em fevereiro de 2024, quando o grupo fez uma consulta ao Ministério da Fazenda. Naquele momento, 134 empresas se apresentaram, incluindo Betano, Galera.Bet, 1xBet e PixBet.

