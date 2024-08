Pai de Yamal indica à polícia que foi vítima de esfaqueamento em armadilha

A jovem estrela do futebol espanhol Yamal levou um susto nesta semana. Isso porque, seu pai, Mounir Nasraoui, foi vítima de esfaqueamento no estacionamento no bairro de Mataró, em Barcelona. O episódio ocorreu, na última quarta-feira (14). Em depoimento à polícia, o genitor do craque revelou que foi levado por uma armadilha.

Aliás, ainda de acordo com Mounir, os criminosos haviam marcado um encontro para selar as pazes depois de uma discussão. As informações são do jornal “La Vanguardia.

O pai de Yamal segue internado no hospital Can Ruti, exatamente em Barcelona. Nasraoui sofreu duas perfurações no abdômen e uma na parte lateral do dorso.

As autoridades policiais prenderam quatro suspeitos por serem os autores do ataque, todos eles sem antecedentes criminais. Posteriormente ao episódio, um vídeo com detalhes do ataque no bairro de Mataró, em Barcelona, se tornou público.

Assim, Mounir sofreu o esfaqueamento depois de uma criança jogar um balde d’água nele enquanto andava na rua. Em relato a um dirigente do Barcelona, Yamal detalhou que um amigo salvou a vida de seu pai. A segunda discussão teria motivado o início do ataque ao genitor do jovem astro.

Propaganda do pai e desempenho de destaque de Yamal na Eurocopa

Nasraoui ganhou popularidade durante a disputa da Eurocopa por buscar fortalecer o trabalho do filho com publicações frequentes sobre o atacante nas redes sociais e na mídia. Um dos principais episódios foi a revelação de uma foto com Messi quando ainda era bebê e o argentino não passava de uma promessa dos Blaugranas.

O desempenho de Yamal pela Espanha também contribuiu para isso. Afinal, ele foi eleito o melhor jogador jovem da Euro na campanha vitoriosa, além de quebrar recordes no torneio envolvendo a sua juventude. Ao todo, foram quatro assistências e um gol marcado, com apenas 17 anos.

