Willian deixa o Fulham, da Inglaterra, e fica livre no mercado

O meia-atacante Willian, de 36 anos, anunciou, em suas redes sociais, que não renovou seu contrato com o Fulham, da Inglaterra. Com isso, o jogador brasileiro está está livre para assinar com qualquer equipe para a temporada 2024/25.

“Gostaria de agradecer ao Fulham pelos dois anos maravilhosos. Foi especial voltar à Premier League e fazer parte deste clube histórico e dos seus fantásticos torcedores. Vivi momentos incríveis e este clube estará sempre no meu coração”, disse.

Nos últimos dois anos, o atleta esteve em 67 jogos pelo clube inglês, com 10 gols marcados e sete assistências. Antes disso, atuou pelo Corinthians, entretanto deixou o clube em 2022 após as ameaças, na época. Diante desse cenário, o meia chegou a afirmar que “nunca mais” voltará a jogar no futebol brasileiro.

Revelado nas divisões de base do Timão, Willian chegou ao Shakhtar Donetsk em 2008 e logo se transferiu para o Chelsea, onde ficou entre 2013 e 2020, conquistando a Liga Europa e duas vezes a Premier League. No meio dessas duas passagens, atuou brevemente no Anzhi, da Rússia. Ainda na Europa, aliás, também jogou pelo Arsenal, entre 2020 e 2021.

Por fim, na seleção brasileira, ele fez 70 jogos e nove gols, chegando a disputar as Copas do Mundo de 2014 e 2018. Além disso, foi campeão da Copa América em 2019.

