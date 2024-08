Seleção dos Estados Unidos tem acerto com Mauricio Pochettino

A seleção dos Estados Unidos tem acerto verbal com um novo treinador. De acordo com informação de múltiplas fontes como o diário The Athletic e o jornalista argentino César Luis Merlo, Mauricio Pochettino aceitou os termos do acordo e está pela oficialização através de assinatura contratual.

Nesse momento, o assunto é dado somente como pendente dos trâmites burocráticos entre visto de trabalho e assinatura de documentos. Assim, quando essa parte estiver sacramentada, a Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF) vai tornar oficial a chegada do treinador sul-americano para sua primeira experiência entre seleções.

O contrato em questão, aliás, tem validade até o fim da Copa do Mundo de 2026. Competição essa a qual Pochettino terá o desafio de fazer a preparação sem disputar as Eliminatórias, já que o país é um dos integrantes do inédito modelo de tríplice sede ao lado de Canadá e México.

Reabilitação

Desde que iniciou sua trajetória como técnico (algo que ocorreu no Espanyol), Pochettino tem como trabalho mais vistoso o período no Tottenham. O clube de Londres o contratou logo depois de boas impressões deixadas em outra representação inglesa, o Southampton. Ao longo de seis temporadas, ele criou uma sólida identidade no estilo de jogo que teve, como resultado mais expressivo, o vice-campeonato na Liga dos Campeões da Europa em 2018/2019. Na final, derrota para o também inglês Liverpool, por 2 a 0.

Depois disso, o profissional de 52 anos passou por Paris Saint-Germain e Chelsea onde viveu períodos de mais desconfiança do que, necessariamente, atender as expectativas. Para se ter uma ideia, em seu último trabalho, foi onde ficou por menos tempo desde que começou a carreira de treinador. Ele foi demitido dos Blues após 51 jogos com o retrospecto de 26 vitórias, 11 empates e 14 reveses.

