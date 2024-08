Muito equilíbrio nos primeiros duelos das oitavas da Libertadores

Fim dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Os confrontos envolvendo brasileiros estão em aberto. A maior vantagem é do Flamengo diante do Bolívar. A vitória por 2 a 0, no Maracanã, dá, então, a chance de o Rubro-Negro perder por até um gol em La Paz para avançar.

O problema é que a equipe boliviana jogou no Rio sem o seu maior trunfo: a altitude. Na partida de volta, vai, portanto, colocar pressão e apostar todas as fichas no desgaste do adversário para reverter a situação. O Flamengo vai precisar de muito fôlego, organização e tranquilidade para conter o rival.

Brasil x Brasil na Libertadores

Nos dois duelos entre brasileiros, Botafogo e Grêmio saíram na frente com vitórias sobre Palmeiras e Fluminense pelo placar de 2 a 1. Na volta, terão que jogar fora de casa para buscar a classificação às quartas de final. São partidas equilibradas em que a vantagem do empate é significativa, mas muito longe de ser definitiva.

Atlético-MG e São Paulo também conseguiram importantes resultados contra San Lorenzo e Nacional. As duas equipes brasileiras atuaram como visitantes e, agora, precisam de uma vitória para seguir na competição. Com a força da torcida no Mineirão e no Morumbis, ambos são favoritos às vagas.

É fato que o país tem ótimas chances de levar cinco equipes à próxima fase da Libertadores. E, pelos adversários, a grande ameaça ao sexto título brasileiro consecutivo é o River Plate, que, se chegar à decisão, em partida única, terá a oportunidade de jogar na Argentina, com enorme possibilidade de ser até no próprio estádio. Sem dúvida, seria um rival dos mais poderosos, uma montanha no caminho à glória eterna.

