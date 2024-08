Vini Jr. investirá R$ 20 milhões para reativar escola pública como sede de projeto

O Instituto Vini Jr. vai ganhar uma grande sede social em São Gonçalo para ocupar um terreno desativado há cerca de dez anos. O projeto do astro do Real Madrid venceu a cessão da área que funcionava o Ciep Porto do Rosa Intercultural Brasil – Rússia, no bairro onde cresceu o atacante. O centro social promoverá educação, esporte e cultura gratuitamente para cinco mil pessoas.

A Secretaria de Estado da Casa Civil afirmou que o projeto se apresentou de forma solitária ao chamamento público aberto em junho para cessão do terreno. O acordo firmado prevê um investimento de R$ 20 milhões em reformas para que haja possibilidade de atender cinco mil pessoas no centro social.

A cessão do terreno tem vigência de dez anos, mas há possibilidade de renovação, segundo informações do ‘O Globo’. O próximo passo do projeto liderado por Vinicius e seus representantes tem como meta recuperar o local com atividades para fins educacionais e sociais de forma gratuita.

Instituto Vini Jr.

O projeto do astro do Real Madrid funciona atualmente no escritório localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Contudo, conta com diversos centros de tecnologias instalados em escolas municipais. O Instituto recentemente ampliou o leque em educação nas camadas mais populares do país e investiu de forma inédita em uma escola em Cabrobó, no Nordeste, em Pernambuco.

O Instituto trabalha apoiado em três pilares: educação como base, tecnologia como ferramenta e futebol como linguagem. A missão do projeto envolve apoio às escolas públicas do país na construção de novos modelos de ensino-aprendizagem.

A escola escolhida em Cabrobó, a Brígida de Alencar, contemplou cerca de 40 alunos – do 1º ao 5º ano do Fundamental – com enxoval tecnológico. O local recebeu televisores, notebook, tablets e smartphones para que os alunos tenham acesso ao Aplicativo Base – um software educacional desenvolvido pelo Instituto.

“A sala do Instituto Vini Jr. é de grande importância para a nossa escola. Temos uma expectativa alta para que possamos receber ainda mais alunos, além de oferecer uma oportunidade extra para aqueles que estão aqui conosco”, disse Elaine Alves, diretora da escola Brígida de Alencar.

