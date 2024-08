Ipswich Town x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A primeira rodada da Premier League 2024/25 segue a todo vapor neste sábado (17). O Liverpool visita o Ipswich Town às 8h30 (de Brasília), no estádio Portman Road, na primeira partida oficial do técnico Arne Slot no comando dos Reds, desde a saída de Jurgen Klopp. Por outro lado, os donos da casa voltam a disputar a elite do futebol inglês após 22 anos.

Como chega o Ipswich Town

O Ipswich está de volta à Premier League após 22 anos e vem de uma série positiva de amistosos na pré-temporada. Foram quatro vitórias e apenas uma derrota. Contudo, o clube terá um grande desafio logo em sua estreia na elite do futebol inglês e tentará surpreender o Liverpool.

Dessa maneira, o principal objetivo do clube na temporada é permanecer na elite inglesa. Mas, o técnico Kieran McKenna terá que lidar com quatro desfalques neste primeiro desafio. George Hirst, Cameron Humphreys, Harry Clarke e Nathan Broadhead, lesionados, estão fora do jogo.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool vai para sua primeira temporada desde a saída de Jurgen Klopp e aposta no comando de Arne Slot para manter o time na briga pelo título da Premier League. Ao mesmo tempo, o retrospecto nos amistosos de pré-temporada foi positivo. Ao todo, os Reds disputaram cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.

Além disso, o torcedor do Liverpool tem motivos para estar confiante neste sábado. Isto porque o técnico Arne Slot não terá desfalques para estrear na Premier League e poderá entrar em campo com força máxima.

Ipswich Town x Liverpool

1ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 17/08/2024, às 8h30 (de Brasília)

Local: Portman Road Stadium, em Ipswich (ING)

Ipswich Town: Arijanet Muric; Axel Tuanzebe, Edmundson e Cameroon Burgess; Ben Jhonson, Sam Morsy, Massimo Luongo e Leif Davies; Hutchison, Marcus Harness e Liam Delap. Técnico: Kieran McKenna.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Luis Díaz e Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Tim Robinson (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: ESPN e Disney+

