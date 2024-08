Vasco negocia com fornecedores de material esportivo

O Vasco segue na busca por um novo contrato para fornecimento de material esportivo. Afinal, o vínculo com a Kappa, atual empresa fornecedora, vence no fim de 2024, com o Cruz-Maltino renegociando valores.

Segundo o portal “ge”, em publicação desta sexta(16), a equipe está analisando opções, já que a Nike, Mizuno e Puma demonstraram interesse em negociar. A Kappa também busca seguir com o time de São Januário.

Atualmente, a empresa paga um valor fixo de R$ 600 mil por ano. Mas, ainda de acordo com a matéria, o Vasco visa receber um valor mais alto por entender que o momento do clube é bom, com a chegada de Coutinho e crescimento na parte esportiva.

A tendência é que haja uma conclusão num futuro próximo, visto que este período final de vínculo (quatro meses faltantes) é o prazo comum para que a nova fornecedora tenha tempo hábil para confecção de peças e distribuição.

