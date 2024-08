Valencia x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol começaram. Neste sábado (17), o Barcelona visita o Valencia às 16h30 (de Brasília), no estádio Mestalla, em partida válida pela primeira rodada da La Liga 2024/25. Em processo de reconstrução, o clube catalão terá um duelo complicado neste início de trabalho do técnico Hansi Flick, que estreia em jogos oficiais no comando do Barça.

Como chega o Valencia

O Valencia vem para mais uma temporada na expectativa de brigar na parte de cima da tabela e conseguir uma vaga em competições europeias. Para isso, a diretoria do clube apostou na renovação do técnico Rubén Baraja, que assinou contrato até 2026.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para os torcedores do Valencia é que o recém-contratado Rafa Mir está à disposição do técnico para fazer sua estreia no Mestalla. Além disso, o time não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com força máxima.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona vive um período de reconstrução dentro e fora de campo. Dessa maneira, o time começa sua trajetória em competições oficiais sob o comando do técnico Hansi Flick, contratado no último verão europeu para assumir o cargo deixado por Xavi.

No entanto, o técnico Hansi Flick terá alguns desfalques para esta sua primeira partida no comando do clube. Frenkie de Jong, Gavi, Pedri e Ronald Araújo, todos lesionados, estão fora da partida contra o Valencia. Além disso, Fermín López continua de férias depois das conquistas da Eurocopa e das Olimpíadas.

Outros jogadores que não irão participar desta estreia do Barça são Dani Olmo e Pau Victor, que ainda não foram inscritos na competição.

Valencia x Barcelona

1ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 17/08/2024, às 16h30 (de Brasília).

Local: Mestalla, em Valência (ESP).

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Tárrega, Yarek e Vázquez; Guillamón, Pepelu e Tejón; Almeida, Duro e Rafa Mir. Técnico: Rubén Baraja.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Christensen, Iñigo Martínez e Balde, Casadó e Gundogan; Olmo, Raphinha e Lamine Yamal; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: José Maria Sánchez Martínez (ESP).

VAR: Javier Iglesias Villanueva (ESP).

Onde assistir: Disney+

