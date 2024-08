Nacional tem motivação adicional para duelo com o São Paulo

Com a igualdade sem gols da última quinta-feira (15), contra o São Paulo, em Montevidéu, o Nacional vai ter de buscar um resultado positivo no MorumBIS para avançar na Libertadores. Entretanto, não é apenas pensando na Liberta deste ano que o confronto da próxima semana tem grande valor para a representação uruguaia.

Isso porque, no ranking composto pela Fifa, o Bolso está vivo na briga por vaga para o novo Mundial de Clubes 2025, programado para acontecer nos Estados Unidos, entre 32 clubes. Com 57 pontos, o clube que é tricampeão do mundo precisa de uma vitória ou mesmo empate para assumir a oitava posição.

Caso se classifique diante do São Paulo, os comandados de Martín Lasarte seguem na busca pela via direta de qualificação, pois uma das vagas restantes na Conmebol está reservada ao campeão da atual edição de Libertadores. A não ser que esse campeão seja um dos times que venceu nos últimos quatro anos, casos de Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Nessa situação, a vaga volta para o ranking.

Por outro lado, mesmo que seja eliminado (desde que nas penalidades), o Nacional pode continuar sonhando com a possibilidade. Por acumular, ao menos, um ponto no ranking da Fifa, ele ascenderia de posição e torceria para um clube argentino (River Plate, Talleres ou San Lorenzo) ser campeão neste ano. Isso porque o campeão “tiraria” o Boca Juniors da lista de elegíveis, pois o River Plate passaria a ocupar a vaga de ranking. O regulamento só permite mais de dois clubes do mesmo país, no novo Mundial, via título continental.

Em observação

Quem acompanha atentamente essa situação é o Olimpia, última equipe que está se classificando, até o momento, via ranking. Os paraguaios também tem 57 unidades no ranking em questão. Porém, levam vantagem no critério de desempate que considera a melhor campanha no período de 2021 a 2024. Enquanto o Decano chegou às quartas de final da Libertadores, na edição passada, o melhor resultado do Nacional no período foi estar justamente no atual estágio, as oitavas de final.

Ao fim da atual edição de Libertadores, dois times da Conmebol vão se juntar aos 25 representantes já assegurados entre campeões dos respectivos continentes e vagas via ranking.

