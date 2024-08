Estreante marca gol no fim e United vence Fulham na abertura da Premier League

Com direito a gol de estreante, o Manchester United buscou a vitória por 1 a 0 sobre o Fulham, nesta sexta-feira (16), nos minutos finais da partida realizada no Old Trafford, na partida de abertura da Premier League 2024/25. O holandês Joshua Zirkzee saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo e, aos 45, balançou a rede após bela jogada coletiva dos Red Devils para confirmar o triunfo na primeira rodada da competição.

Além disso, Casemiro começou a partida como titular e foi um dos principais jogadores do United em campo. Com a liderança do brasileiro, os donos da casa tiveram o controle do jogo e criaram oportunidades de abrir o placar. Ao mesmo tempo, o volante participou da jogada que culminou no gol da vitória marcado por Zirkzee.

Por outro lado, o Fulham estreou na Premier League 2024/25 com uma derrota nos minutos finais da partida. O clube londrino contou com os brasileiros Rodrigo Muniz e Andreas Pereira, ambos ex-Flamengo, entre os titulares nesta sexta-feira. O atacante, inclusive, quase balançou a rede no segundo tempo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota fora de casa.

LEIA MAIS: Premier League exige que árbitros revelem seus times de coração

Manchester United x Fulham

O Manchester United tomou a iniciativa do jogo e controlou os primeiros 45 minutos. Sob a liderança do brasileiro Casemiro, os donos da casa foram os protagonistas da primeira etapa e pressionaram em busca do gol. No entanto, os Red Devils não estavam com a pontaria em dia e pararam em boas defesas do goleiro Leno, que segurou o empate sem gols até o intervalo.

No segundo tempo, o cenário foi parecido, mas o Fulham conseguiu sair mais para o jogo e levou perigo ao gol de Onana. Assim, o duelo ficou equilibrado e ambas as equipes incomodaram seus adversários. Contudo, a estrela do estreante Zirkzee brilhou nos minutos finais da partida para confirmar a vitória do United. Após uma bela jogada coletiva que começou com Bruno Fernandes e passou por Casemiro, o jovem holandês aproveitou cruzamento e, de primeira, finalizou para o fundo da rede aos 45 minutos. Nos acréscimos, Garnacho ainda desperdiçou uma chance inacreditável, que poderia ter sido o segundo gol dos Red Devils. Mas, o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

1ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (16/8)

Manchester United 1×0 Fulham

Sábado (17/8)

Ipswich Town x Liverpool – 8h30

Arsenal x Wolves – 11h

Everton x Brighton – 11h

Newcastle x Southampton – 11h

Nottingham Forest x Bournemouth – 11h

West Ham x Aston Villa – 13h30

Domingo (18/8)

Brentford x Crystal Palace – 10h

Chelsea x Manchester City – 12h30

Segunda-feira (19/8)

Leicester x Tottenham – 16h

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.