Prisão preventiva para um dos suspeitos no esfaqueamento do pai de Lamine Yamal

O Tribunal de Instrução de Mataró, em Barcelona, decretou nesta sexta-feira (16) a prisão preventiva, sem direito a fiança, para um dos quatro suspeitos do esfaqueamento de Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal. Os outros três suspeitos foram libertos com medidas cautelares.

Dois deles tiveram o passaporte confiscado e estão proibidos de sair da Espanha. Eles também devem se apresentar ao tribunal duas vezes por mês e manter uma distância mínima de 300 metros da vítima em um período de um ano.

O terceiro suspeito está proibido de se comunicar com Nasraoui e deve manter uma distância de 200 metros, mas por um período de seis meses. O caso continua em aberto, já que os quatro são acusados de tentativa de homicídio.

Mounir Nasraoui ficou internado por dois dias, mas já recebeu alta e deixou o Hospital Germans Trias i Pujol, em Badalona, uma província de Barcelona, nesta sexta-feira.

Além disso, também nesta sexta-feira, a imprensa espanhola divulgou mais detalhes do incidente. As novas notícias indicam que o pai de Yamal acabou sendo atraído para o local do ataque sob o pretexto de resolver uma desavença anterior.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.