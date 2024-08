Série C: penúltima rodada pode definir mais dois classificados

Neste sábado (17/8) se inicia a penúltima rodada da Série C do Brasileiro. E com jogos decisivos. No principal deles, o Remo recebe o Londrina no Baenão, às 21h (de Brasília). Os remistas estão em nono lugar, fora da zona de classificação (G8), mas encaram um rival direto por uma vaga à proxima fase. Isso porque o Londrina tem 26 pontos, em sétimo. Caso vença, os paraenses encostam no rival. Mas se o Londrina vencer, garante a sua classificação antecipada. Além disso, praticamente elimina o time da Região Norte.

Este jogo estava previsto para começar às 17h (de Brasília), mas como o voo que levava o Londrina ao Pará atrasou, o clube pediu à CBF uma mudança de horário, sendo atendido. A previsão de chegada da delegação ocorre por volta de 1h da manhã deste sábado.

“Chegamos a entrar no G8, mas escapamos na última rodada. A gente tem a possibilidade de fazer a lição de casa”, disse o técnico do Remo, Rodrigo Santana, que terá a volta do lateral-direito Diogo Batista e do atacante Ribamar.

No Londrina, o técnico Claudinei Oliveira tem apenas uma dúvida: Rafael Longuine e Gustavo França brigam por uma vaga no meio de campo.

Entenda o regulamento da Série C

Neste primeira fase, 20 times jogando 19 rodadas, os oito primeiros avançam às quartas e os quatro últimos são rebaixados. Estes oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro, que jogarão em, turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B em 2025.

Classificados (e os quase) para as quartas

No momento, cinco times já se garantiram na próxima fase: Botafogo-PB (35 pontos), Athletic-MG (34), Ferroviária-SP (33), São Bernardo-SP (32) e Volta Redonda (31). Assim, restam três vagas. Mas Ypiranga-RS (28 pontos) e Londrina (26) estão numa boa. Afinal, caso vençam nesta rodada, se classificam.

Na luta por uma vaga no G8

Oito times estão com chances de classificação para as quartas. Remo, Náutico, Tombense (o trio com 22 pontos), são os mais cotados. Mas, matematicamente, as equipes com 19 pontos ainda estão na briga. São elas: Confiança, Floresta, ABC e CSA.

Rebaixamento

A briga também está insana contra o rebaixamentos. Contudo, o lanterna São José-RS (nove pontos) já está rebaixado. Dessa forma, restam três vagas. Assim, todos os times entre 19 e 14 pontos estão com risco. Confiança, Floresta, ABC e CSA (19 pontos), Caxias-RS (18), Sampaio Corrêa e Aparecidense (16) e Ferroviário-CE (14) são eles.

18ª rodada (penúltima) da Série C

Fase de grupos

Sábado (17/8)

17h – Náutico-PE x Ferroviário-CE

19h30 – Ypiranga-RS x Sampaio Corrêa-MA

19h30 – Floresta-CE x Athletic-MG

21h – Remo-PA x Londrina-PR

Domingo (18/8)

16h30 – Figueirense-SC x São José-RS

16h30 – Caxias-RS x ABC-RN

19h – Confiança-SE x São Bernardo-SP

20h – Aparecidense-GO x CSA-AL

Segunda-feira (19/8)

20h – Ferroviária-SP x Volta Redonda-RJ

20h – Tombense-MG x Botafogo-PB

