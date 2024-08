Nova pesquisa mostra oscilação, mas Flamengo segue como maior torcida

A Torcida do Flamengo segue como a maior do Brasil de acordo com nova pesquisa – Foto: Marcelo Cortes e Paula Reis/Flamengo. Uma nova pesquisa do Instituto Atlas Intel revela que o Rubro-Negro, apesar de uma oscilação para baixo, continua sendo o time com a maior torcida do País. De fato, o clube passou de 21,9% para 20,1% em comparação ao mesmo período de 2023. Em segundo lugar, mesmo em meio a uma crise contínua, o Corinthians teve uma oscilação positiva. Mas subindo de 14,2% para 14,5%.

Ainda que sofra uma queda 1,8 ponto percentual, o Flamengo segue como o único com mais de 20% de torcedores, mantendo grande vantagem de 5,6 pontos sobre o Timão.

Além disso, um dado interessante da pesquisa mostra que o Bahia, que no ano passado era o único time do Nordeste no top-10, perdeu posições e agora está em 12º lugar. Por outro lado, duas equipes subiram para o top-10 neste novo levantamento: Santos e Botafogo.

As maiores torcidas do Brasil

1º) Flamengo: 20,1%

2º) Corinthians: 14,5%

3º) São Paulo: 7,6%

4º) Palmeiras: 7,0%

5º) Vasco: 6,6%

6º) Cruzeiro: 5,4%

7º) Grêmio: 4,6%

8º) Atlético-MG: 4,0%

9º) Santos: 3,8%

10º) Botafogo: 2,9%

11º) Internacional: 2,9%

12º) Bahia: 2,8%

13º) Fluminense: 2,8%

14º) Sport: 1,8%

15º) Fortaleza: 1,7%

16º) Ceará: 1,6%

– Vitória: 1,6%

18º) ABC: 0,7%

Athletico-PR: 0,7%

Avaí: 0,7%

Remo: 0,7%

22º) Paysandu: 0,6%

23º) América-MG: 0,5%

24º) Chapecoense: 0,5%

25º) América-RN: 0,4%

