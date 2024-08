Criciúma x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (18/8), às 16h (de Brasília), Criciúma e Vasco se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe anfitriã busca se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, estando atualmente em 15º lugar com 24 pontos. Por outro lado, o adversário, 10º colocado com 27 pontos, é um dos piores visitantes da competição, acumulando oito derrotas e apenas duas vitórias em dez jogos fora de São Januário.

Onde assistir

O canal Premiere transmite ao vivo pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Criciúma

Para este confronto, o Criciúma terá a ausência de Marcelo Hermes, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada. Além disso, há incerteza quanto à participação de Miguel Trauco, que foi julgado pelo STJD na sexta-feira (16) e suspenso por dois jogos devido à expulsão contra o Cuiabá, o que o deixaria fora do jogo de domingo. No entanto, o clube entrou com um recurso para reduzir a punição a apenas um jogo de suspensão, que já foi cumprido, e assim permitir que o lateral possa jogar neste domingo. Caso ele não esteja disponível, Jonathan é uma possível opção para substituí-lo.

Por outro lado, Matheusinho, artilheiro da equipe com cinco gols, pode ser um reforço no banco de reservas. Ele estava afastado devido a uma lesão na coxa, mas treinou com o restante do elenco nos últimos dias. Sua participação na lista de relacionados ainda não está confirmada. Um susto no treino de sexta-feira foi quando Allano precisou sair antes do final devido a uma entrada sofrida, mas a expectativa é que ele esteja disponível para o jogo.

Como chega o Vasco

Pelo lado do Vasco, o time terá o desfalque de Victor Luís, que marcou um dos gols na vitória contra o Fluminense na última rodada, mas está suspenso. Além disso, há dúvida sobre a participação de Vegetti, que deixou o jogo contra o Fluminense devido a dores na coxa.

Caso o argentino não jogue, o técnico Rafael Paiva tem os jovens GB e Rayan como opções para substituí-lo. Outro jogador que estava lidando com problemas físicos é Piton, que ficou fora do clássico, mas a expectativa é que ele retorne como titular na lateral esquerda. Maicon, que também foi substituído no último jogo por conta de um edema na coxa direita, está recuperado e disponível para viajar. No entanto, a tendência é que João Victor seja o titular.

CRICIÚMA X VASCO

Campeonato Brasileiro – 23ª Rodada

Data e horário: 18/8/24, às 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Ángel e Trauco; Newton e Meritão; Allano, Marquinhos e Marcelo Hermes; Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (Rojas), Léo e Lucas Piton (Vitor Luís); Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet; Adson, Vegetti (Rayan) e David. Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

