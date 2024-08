Palmeiras x Internacional (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O retorno do Brasileirão Feminino para Palmeiras e Internacional ocorre neste domingo (18). Na penúltima rodada da primeira fase, as equipes se enfrentam às 11h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Atualmente na 11ª posição, com 17 pontos, o Colorado ainda busca garantir uma das vagas no mata-mata. No momento, a diferença para o time que fecha o G-8 é de apenas um ponto, o que mantém as esperanças vivas. O Palmeiras, na quarta posição, está classificado.

Onde assistir

O canal SporTV anuncia a transmissão ao vivo a opartir das 11h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

Durante a pausa do Brasileirão, o Palmeiras participou da The Women’s Cup, nos Estados Unidos. A equipe conquistou o vice-campeonato após ser derrotada pela Juventus, da Itália, na final. A campanha incluiu uma vitória emocionante nos pênaltis contra o Racing Louisville-EUA, por 4 a 2.

Uma dúvida na escalação, entretanto, envolve a zagueira Giovana Campiolo, que sofreu uma contratura na cervical. Dessa forma, a lesão pode influenciar na formação da equipe para o jogo.

Como chega o Internacional

No Inter, em suma, a chegada da goleira Bárbara, contratada em julho, trouxe incertezas quanto à titularidade na retomada do campeonato. Embora Tainá tenha tido uma sequência de jogos, uma alteração na posição não está descartada.

Além disso, o time terá dois desfalques importantes: a meia Analuyza e a atacante Chú Santos, ambas em recuperação no departamento médico.

Entretanto, a delegação será fortalecida pela presença da medalhista olímpica Priscila, que fez parte da campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Sua participação traz uma expectativa positiva para o time.

PALMEIRAS X INTERNACIONAL

Brasileirão Feminino – 14ª Rodada

Data e horário: 18/8/24, às 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)

PALMEIRAS: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner (Isadora) e Juliete; Isadora Amaral, Ingryd Lima (Brena) e Diany Martins; Dudinha (Lais Estevam) Amanda Gutierres e Letícia. Técnica: Camila Orlando

INERNACIONAL: Tainá (Bárbara); Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Katrine; Gabi Morais, Capelinha, Pati Llanos e Letícia Monteiro; Belén Aquino e Priscila. Técnico: Jorge Barcellos

Árbitro: Ruthyanna da Silva (PB)

Assistentes: Izabele de Oliveira (SP) e Juliana Esteves (SP)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.