Danilo, ex-Palmeiras, sofre grave lesão na 1ª rodada do Inglês

O volante Danilo, ex-atleta do Palmeiras, sofreu lesão grave na perna esquerda durante disputa entre o Nottingham Forest – que ele defende – e o Bournemouth neste sábado (17/8). O jogo marcou a primeira rodada do Campeonato Inglês e terminou 1 a 1. O lance que resultou na lesão de Danilo aconteceu logo no começo da partida. Assim, o brasileiro caiu de mau jeito numa dividida aérea e, aparentemente, torceu fortemente o tornozelo.

Danilo recebeu os primeiros atendimentos médicos no gramado e a equipe de socorristas usou panos para evitar que o público no estádio e também os espectadores da transmissão vissem a cena – mas que já dava um indício da gravidade do caso. Além disso, os jogadores que se aproximavam para ver o que tinha acontecido demonstravam bastante preocupação.

O jogador chegou a fazer um sinal de positivo antes de seguir de maca com os profissionais de saúde, mas estava chorando. Ele vai ser submetido a exames no hospital.

Danilo foi fundamental na última temporada