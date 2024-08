Borafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro lidera a competição, com 43 pontos em 22 jogos, enquanto o Rubro-Negro, com 41 em 21 partidas, ocupa a terceira posição, atrás também do Fortaleza. Ambas as equipes, no entanto, entrarão no campo do Estádio Nilton Santos com formações alternativas, já que decidirão suas classificações às quartas de final da Libertadores no meio da semana.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Botafogo

A tendência é que Tiquinho Soares comece entre os titulares, algo que não ocorre desde o dia 27 de julho, na partida contra o Cruzeiro. Ele entrou no decorrer do jogo seguinte, contra o Bahia, e só retornou após 15 dias de afastamento. Nesse período, o camisa 9 estava tratando dores no joelho direito e ficou de fora de três partidas. Entretanto, foi utilizado por Artur Jorge no segundo tempo contra o Palmeiras, na última quarta-feira.

Devido à proximidade da decisão contra o time paulista, o técnico português pode optar por poupar alguns jogadores para evitar desgaste físico excessivo. Contudo, enfrentará dificuldades na defesa para fazer eventuais substituições: o zagueiro Lucas Halter e o lateral-esquerdo Marçal estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Mateo Ponte segue como a única alternativa para a lateral direita.

Como chega o Flamengo

Enquanto isso, Tite enfrenta desafios na escalação do Flamengo, principalmente após as lesões de Pedro e Gabigol, que preocupam a comissão técnica. Além dessas ausências, o Rubro-Negro perdeu Everton Cebolinha e Matías Viña para o restante da temporada, ambos por conta de lesões graves.

Apesar das baixas, o time contará com os retornos de Bruno Henrique e David Luiz, que cumpriram suspensão. No entanto, não poderá contar com Erick Pulgar, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Palmeiras.

BOTAFOGO X FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 23ª Rodada

Data e horário: 18/8/2024, às 18h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte, Bastos (Danilo Barbosa), Barboza, Cuiabano; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Savarino (Luiz Henrique), Almada, Matheus Martins; Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

FLAMENGO: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Alan, De la Cruz e Lorran; Bruno Henrique e Carlinhos. Técnico: Tite

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

