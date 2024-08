Nova Iguaçu perde em casa para Inter de Limeira e está eliminado da Série D

Nova Iguaçu e Inter de Limeira se enfrentaram na tarde deste sábado (17), no Laranjão. Melhor para os paulistas, que venceram por 1 a 0 o duelo de volta das oitavas de final da Série D do Brasileiro. Como os times empataram em 0 a 0 na partida de ida em São Paulo, o Leão avança. Rhuan, na primeira etapa, anotou o gol solitário da partida disputada na Baixada Fluminense.

Assim, a Inter está classificada para as quartas e aguarda a definição do duelo deste domingo, às 16h30, entre Anápolis e Cianorte para saber seu rival na próxima fase – o time goiano venceu a ida por 2 a 1. Os semifinalistas da competição faturam o acesso à Série C do Brasileiro.

O jogo

A equipe carioca fez o segundo jogo em casa por ter melhor campanha na primeira fase. Mas não adiantou. Apésar do ímpeto inicial, o Nova Iguaçu não aproveitou as oportunidades. Os paulistas, ao contrário, foram letais no primeiro contragolpe, quando Rhuan recebeu em velociade, limpou a marcação e balançou a rede. Depois disso, a Inter soube se defender e, na volta do intervalo, diminuiu a intensidade para conquistar a vitória. As únicas chances do Nova Iguaçu foram de bola parada. O jogo ganhou ares dramáticos até os acréscimos, com o abafa dos anfitriões, mas o placar seguiu favorável ao time paulista.

A Inter de Limeira, aliás, conseguiu uma recuperação histórica nesta Série D. Afinal teve uma sequência de cinco partidas sem triunfos na reta final da primeira fase e obteve a classificação para as oitavas na penúltima rodada, na segunda posição do Grupo A7, com 24 pontos.

