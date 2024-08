Santos perde para o Avaí e longa invencibilidade na Série B

Em partida válida pela 21ª rodada da Série B, o Santos só perdeu: muitos gols, para o Avaí por 1 a 0 e uma invencibilidade que durava 10 jogos (seis vitórias e quatro empates). Giovanni marcou o tento do Leão, no final do primeiro tempo, nesta tarde (17/08), na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Santos segue com 37 pontos, disputando a liderança da competição com o Mirassol, que estava indo a 38 com vitória parcial sobre o Ceará. Quando a partida do Peixe terminou, estava 1 a 0 para o MFC. O Novorizontino também tem 37 jogos e já entrou em campo na rodada, mas leva a pior no saldo de gols. O G4 tem ainda o América-MG, com 34, enquanto o Vila Nova vem na cola, com 33. O Avaí, em sétimo, soma 31 pontos.

Confira a tabela da Série B

O Avaí foi quem teve a primeira grande oportunidade. Afinal, logo aos 4, Vagner Love fez grande jogada individual, mas chutou fraco, facilitando a defesa. O Santos respondeu com Julio Furch isolando uma bola pela direita. Aos 12, Diego Pituca chutou de fora da área, mas a bola desviou na marcação e foi para escanteio. Aliás, após a cobrança, Rodrigo Ferreira cabeceou com maestria, exigindo grande defesa de César.

Aos 20, em meio a uma pressão do Santos, o Avaí quase marcou: João Schmidt saiu jogando errado, a bola sobrou para Giovanni. Este tocou para Vagner Love, que perdeu sozinho com o goleiro, sem marcação. Foi, praticamente, um pênalti desperdiçado. Inacreditável.

O Santos seguiu com mais posse e finalizações até o término do primeiro tempo, mas as melhores oportunidades saíam dos pés do Avaí. Após as tentativas frustradas com Vagner Love, coube a Giovanni, em belo chute de fora da área, abrir o placar para os visitantes. O Peixe, aliás, foi para o intervalo sob vaias.

O Peixe voltou do intervalo com a mesma posse de bola e a mesma superioridade no número de finalizações do primeiro tempo. Assim, criou algumas chances, mas Otero e Serginho desperdiçaram. Aos 13, Escobar cruzou na medida para Furch, que exigiu linda defesa de César.

No minuto seguinte, o goleiro apareceu novamente, mas agora em finalização de Serginho. Aos 15, César cometeu pênalti em Otero e recebeu amarelo. O que parecia ser um vacilo, transformou-se em outro milagre do Santos, afinal, ele defendeu a cobrança de Guilherme. A equipe comandada por Fábio Carille lutou bastante, mas não conseguiu marcar diante do Avaí. Furch perdeu outra grande oportunidade

SANTOS X AVAÍ

SÉRIE B 2024 – 21ª rodada

Data: 17/8/2024

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (Hayner, aos 28’/2ºT), Gil, Jair (João Basso, aos 34’/2ºT) e Escobar; João Schmidt (Alejandro Villarreal, aos 28’/2ºT) , Diego Pituca e Serginho (Billy Arce, aos 18’/2ºT) e Otero (Weslley Patati, aos 18’/2ºT); Guilherme e Julio Furch Técnico: Fábio Carille

AVAÍ: César Augusto; Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar, Gustavo Talles e Mário Sérgio; Zé Ricardo, William Maranhão (Ronaldo Henrique, aos 25’/2ºT) e Pedro Castro (Judson, aos 50’/2ºT) ; Giovanni (João Paulo, aos 25’/2ºT), Maurício Garcez (Alan Costa, aos 50’/2ºT) e Vagner Love (Natanael, aos 39’/2ºT) Técnico: Enderson Moreira

Gols: Giovanni, aos 38’/1ºT (0-1)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: César e Ronaldo Henrique (AVA)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.