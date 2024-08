Monaco estreia com vitória no Campeonato Francês 2024/25

O Monaco estreou no Campeonato Francês 2024/25 com vitória. Neste sábado (17), o time aproveitou a vantagem de jogar diante de seus torcedores no Estádio Luís II e venceu o Saint-Étienne por 1 a 0, com um gol do japonês Takumi Minamino, após belo passe de Vanderson, ex-Grêmio. Assim, o clube do Principado começou a Ligue 1 com o pé direito.

No segundo tempo, Ibrahim Sissoko chegou a empatar para o Saint-Étienne, mas o gol foi anulado por impedimento.

Dessa maneira, o Monaco segue em busca de uma boa campanha na Ligue 1, após encerrar a última temporada na vice-liderança.

Assim, o Monaco volta a campo no próximo sábado (24), às 12h (de Brasília), contra o Lyon, fora de casa. Por outro lado, o Saint-Étienne enfrenta o Le Havre no mesmo dia, às 16h (de Brasília), no estádio Geoffroy-Guichard.

1ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Sexta-feira (16/8)

Le Havre 1×4 PSG

Sábado (17/8)

Brest 1×5 Olympique de Marselha

Reims 0x2 Lille

Monaco x Saint-Étienne

Domingo (18/8)

Auxerre x Nice – 10h

Montpellier x Strasbourg – 12h

Toulouse x Nantes – 12h

Angers x Lens – 12h

Rennes x Lyon – 15h45

*Horários de Brasília

