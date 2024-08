Milan reage nos acréscimos e arranca empate em sua estreia no Italiano

O Milan sofreu diante do Torino na primeira rodada do Campeonato Italiano, mas conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 na reta final do jogo disputado neste sábado (17), no San Siro. Os rossoneros foram dominantes na maior parte do duelo, mas faltou eficiência para transformar as oportunidades em gols. Ainda assim, se salvaram nos acréscimos do segundo tempo. Zapata e Thiaw, contra, marcaram para o Touro. Morata e Okafor anotaram para os donos da casa.

Torino mais eficiente

No início da partida, o Milan tentou ficar com a posse de bola e criou mais jogadas, principalmente com o atacante Rafael Leão. Porém, os donos da casa não conseguiram ser efetivos. Mesmo com o domínio dos rossoneros, o Torino encaixou um bom ataque, envolveu os donos da casa em troca de passes e abriu o placar. Zapata fez cruzamento pelo lado esquerdo e encontra Bellanova na área. O camisa 19 infiltrou na área pela direita e cabeceou no contrapé de Maignan. A bola bateu na trave e tocou no zagueiro Thiaw, do Milan, antes de entrar.

O Torino quase marcou o segundo. Lazaro cobrou escanteio, o colombiano Zapata se desvencilhou da marcação e cabeceou sozinho. Na sequência, o arqueiro dos rossoneros salvou com o pé. Os donos da casa tiveram a oportunidade de empatar em contra-ataque. Rafael Leão fez boa jogada individual, ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou novamente. Depois de roubada de bola, Bellanova conduziu a bola em direção à área do Milan, serviu Zapata, que deu o drible de corpo, e Ilic finalizou para grande defesa de Maignan.

Milan busca o empate

No começo da segunda etapa, Lazaro recuou mal, Pulisic roubou a bola, driblou o goleiro Milinkovic Savic. No entanto, chutou para fora, já sem ângulo. O Torino seguiu o mesmo roteiro do primeiro tempo: esperou o adversário e, aos 23 minutos, fez o seu segundo gol. Ilic e Lazaro fizeram boa tabela, e o camisa 20 fez boa jogada individual, cruzando na medida para Zapata fazer de cabeça.

O atacante Morata demonstrou estrela em sua estreia pelo Milan. Afinal, conseguiu desviar finalização de Reijnders para diminuir a vantagem. Posteriormente, em um intervalo de seis minutos, os rossoneros conseguiram o empate. Musah cruzou pelo lado direito de ataque, e Okafor apareceu como elemento surpresa, se antecipou a marcação e completou para o gol, assegurando a igualdade no placar final.

1ª Rodada do Campeonato Italiano

Sábado (17/8)

Genoa 2×2 Inter de Milão

Parma 1×1 Fiorentina

Empoli 0x0 Monza

Milan 2×2 Torino

Domingo (18)

Bologna x Udinese – 13h30

Hellas Verona x Napoli – 13h30

Cagliaria x Roma -15h45

Lazio x Venezia – 15h45

Segunda-feira (19)

Lecce x Atalanta – 13h30

Juventus x Como – 15h45

