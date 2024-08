Fortaleza vence o Bragantino e dorme na liderança do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Pelo menos, até domingo (18). Afinal, neste sábado (17), em Bragança Paulista, com gol no fim, o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e assumiu a ponta. A bola rolou no Nabi Abi Chedid, pela 23ª rodada da competição.

O Lion tem 45 pontos. Fica, portanto, em primeiro, torcendo para o Botafogo, com 43, não vencer o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Já os paulistas estão em 11º lugar, com 27. Em relação ao Glorioso, aliás, o Fortaleza ainda tem um jogo a menos.

Acelerado

O jogo começou a mil por hora. O Fortaleza perdeu uma ótima chance com segundos. Em seguida, Fabrício e João Ricardo, os dois goleiros, fecharam o gol. Mas Mendes resolveu dar uma força ao Lion. Ele recebeu passe de Hurtado, escorregou e deixou Kayzer sozinho. O centroavante do time visitante só teve o trabalho de passar para o lado e ver Pochettino abrir o placar. No entanto, o Bragantino reagiu. Vinicinho sofreu pênalti de Pochettino. Lincoln foi para a cobrança e jogou lá dentro.

Fortaleza no topo

O segundo tempo foi totalmente diferente da primeira etapa. Assim, de olho na Copa Sul-Americana, Fortaleza e Bragantino resolveram não se arriscar. Muitas jogadas erradas, passes para os lados e nada daquela intensidade dos 45 minutos iniciais. Bom mesmo para quem sofre de insônia. Mas o fim foi interessante. O Massa Bruta pressionou. Porém, em contra-ataque, Breno Lopes, ex-Palmeieras, resolveu para os nordestinos.

RED BULL BRAGANTINO 1×2 FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 17/8/2024, às 18h30 (de Brasília)

Gols: Pochettino, 25’/1º (0-1); Lincoln, 37’/2ºT (1-1); Lopes, 45’/2ºT (1-2)

RB BRAGANTINO: Fabrício; Hurtado, Eduardo Santos, Mendes e Cândido; Raul, Jhon Jhon (Mosquera, 10’/2ºT), Lincoln (Chumbinho, 39’/2ºT) e Gustavinho (Evangelista, Intervalo); Vinicinho (Vitinho, 10’/2ºT) e Borbas (Helinho, 27’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonathan; Welison, Sasha (Pedro Augusto, 41’/2ºT) e Pochettino (Martínez, 30’/2ºT); Pikachu (Machuca, 12’/2), Kayzer (Kervin, 30’/2ºT) e Moisés (Lopes, 12’/2ºT. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Luanderson Lima Dos Santos (BA) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartão Amarelo: Mosquera, Evangelista, Vitinho, Helinho (RBB); Pikachu, Titi, Kuscevic, Lopes (FOR)

Cartão Vermelho:

