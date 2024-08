Al-Ahli apresenta proposta por Alexsander ao Fluminense

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, apresentou uma proposta ao Fluminense para contratar o volante Alexsander, de 20 anos. A negociação ainda não chegou ao fim, mas também não está longe de uma conclusão. Neste momento, o Tricolor e o clube saudita discutem os últimos detalhes, incluindo os valores e o percentual dos direitos econômicos do jogador.

Inicialmente, o Al-Ahli ofereceu 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 43 milhões). Em resposta, o Fluminense fez uma contraproposta, pedindo um valor maior. Em seguida, os sauditas aumentaram a oferta para 9 milhões de dólares (cerca de R$ 49 milhões) por 85% dos direitos econômicos do atleta. No entanto, o Tricolor deseja receber mais.

Além disso, o Fluminense quer manter uma parte maior dos direitos econômicos do jogador. Os próximos dias serão decisivos para o desfecho da negociação.

Al-Ahli não é o primeiro a demonstrar interesse

O contrato de Alexsander com o Fluminense é válido até março de 2026. Atualmente, o Tricolor possui 90% dos direitos econômicos do volante.

No início deste ano, a Lazio, da Itália, também demonstrou interesse em Alexsander, mas a sondagem não se transformou em uma proposta oficial. O mesmo ocorreu com o Wolverhampton, da Inglaterra, que também entrou em contato com os representantes do jogador.

Formado nas categorias de base de Xerém, Alexsander foi promovido ao time profissional do Fluminense em 2022. Desde então, ele participou de 64 jogos, incluindo o confronto deste sábado contra o Corinthians, pelo Brasileirão, e marcou dois gols.

