Ex-Flamengo, Lucas Mugni sofre acidente após deixar CT do Ceará

O meio-campista Lucas Mugni, do Ceará, bateu com o carro num ônibus na Avenida João Pessoa, depois de sair do Centro de Treinamento do clube, em Porangabuçu. Ex-jogador do Flamengo, Mugni saiu ileso do acidente, bem como o filho dele, que também estava no veículo. Além disso, os passageiros e o motorista do ônibus não sofreram ferimentos.

Logo depois do acidente, os colegas Erick Pulga, Facundo Barceló e Saulo Mineiro foram ao local. Além disso, o clube informou que prestou a assistência necessária e acionou a Autarquia Municipal de Trânsito para os procedimentos burocráticos.

O Ceará jogou no sábado (17/8) contra o Mirassol pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão. Assim, depois de manter o empate até quase o fim da partida, o time cearense tomou o segundo gol nos acréscimos, perdendo para os paulistas por 2 a 1 em casa, na Arena Castelão. Portanto, o gol de pênalti de Léo Gamalho doeu para o Vozão, que viu o time adversário se tornar novo líder na tabela.

Lucas Mugni tem 11 clubes na carreira

Nascido em Santa Fé, na Argentina, em 12/1/1992, Lucas Mugni é cria do Colón e chegou ao Flamengo quatro dias depois de completar 22 anos, em 2014. O Rubro-Negro o emprestou ao Newell’s Old Boys, da Argentina, em 2015, e o vendeu ao espanhol Rayo Majadahonda em 2017. Depois disso, Lucas passou por Everton (Chile), Lanús (Argentina), Oriente Petrolero (Bolívia) , Sport de Recife, Genclerbirligi (Turquia) e Bahia, antes de chegar ao Ceará em janeiro de 2024.

