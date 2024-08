Flaco López brilha e Palmeiras vence São Paulo em clássico polêmico

Neste domingo (18), o Palmeiras derrotou o São Paulo por 2 a 1. Os gols do Verdão saíram através de Flaco Lopez. O Tricolor anotou com Luciano. O resultado deixa o Verdão no quarto lugar, com 41 pontos. Enquanto isso, o São Paulo fica na sexta posição, com 38 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Palmeiras encara o Cuiabá, no Allianz Parque. Já o São Paulo tenta a sua recuperação diante do Vitória, no MorumBIS.

Primeiro Tempo agitado

O Palmeiras iniciou o confronto bem e com rápidas descidas pelo lado esquerdo com Lázaro e Caio Paulista. Como é característica, a bola aérea foi explorada para tentar incomodar o São Paulo e deu alguns sustos no goleiro Rafael. O Tricolor demorou a encaixar o jogo, mas quando acertou a troca de passe, foi perigoso. Primeiro, André Silva bateu e Weverton salvou. Pouco depois, Patryck bateu cruzado e viu a bola passar rente ao poste.

O Palmeiras só voltou a controlar as ações perto do intervalo. Raphael Veiga e Estêvão entraram no jogo e começaram a dar trabalho a marcação. Em uma bela jogada, Marcos Rocha cruzou na medida e Veiga bateu de primeira. Bem colocado, Rafael encaixou.

Segundo tempo com polêmica e vitória do Palmeiras

O Palmeiras entrou ligado na etapa final e disposto a marcar o seu gol. Logo de cara, Raphael Veiga saiu na cara de Rafael e novamente parou no goleiro. No lance seguinte, Zé Rafael chutou da entrada da área e Flaco Lopez aproveitou a bola limpa na pequena área para abrir o marcador.

Preocupação

Aos 16 minutos da etapa final, o lateral-esquerdo Patrick subiu para dividir uma bola com Estêvão e perdeu o equilíbrio. O choque no gramado foi forte e o jogador ficou desacordado por alguns minutos. Antes de entrar na âmbulância, o atleta havia recuperado a consciência.

O São Paulo encontrou o seu gol com Luciano. Em jogada pela esquerda, André Silva encontrou o camisa 10, que bateu no contrapé de Weverton e deixou tudo igual. Poucos minutos depois, Felipe Anderson recuperou uma bola no meio-campo e achou Lazaro, que bateu de primeira e Rafael aceitou. Porém, o VAR entrou em ação e apontou impedimento de Flaco Lopez. O entendimento de Claus foi que o centroavante atrapalhou o arqueiro. A decisão foi de anular o tento.

Nos minutos finais do jogo, outro lance polêmico irritou o time palmeirense. Em cobrança de falta, Lucas Moura desviou a bola com o braço. De acordo com o árbitro Raphael Claus e VAR, o lance foi normal. Nos acréscimos do jogo, quando o empate parecia resolvido, Rony cruzou e Flaco Lopez se antecipou ao goleiro Rafael para marcar, 2 a 1.

PALMEIRAS 2X1 SÃO PAULO

23ª rodada do Campeonato Brasileiro-2024

Data: 18/8/2024 (domingo)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público:

Renda: R$

Gols: Flaco López, 7/2’ºT (1-0), Luciano, 26’/2ºT (1-1); Flaco Lopez, 55’/2ºT (2-1)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderlan, 25’/2ºT); Zé Rafael (Aníbal Moreno, 25’/2ºT), Richard Ríos, Raphael Veiga (Rômulo, 40’/2ºT), Lázaro (Mauricio, 40’/2ºT) e Estêvão (Felipe Anderson, 25’/2ºT); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Rafael; João Moreira, Arboleda, Sabino e Ferraresi; Bobadilla, Rodrigo Nestor (Luiz Gustavo, 36’/2ºT), Wellington Rato e Michel Araújo; Ferreira (Patryck, 10’/1ºT) (Alan Franco, 21’/2ºT) e André Silva (Calleri, 36’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: Vitor Reis, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Flaco Lopez (PAL) Sabino, Luciano (SAO)

Cartões vermelhos: Luciano, 51’/2ºT (SAO)