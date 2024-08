Arrascaeta sente desconforto e vira preocupação no Flamengo

O Flamengo tem mais uma preocupação no elenco. Com menos de cinco minutos no clássico com o Botafogo, o uruguaio Arrascaeta sentiu dores musculares e precisou deixar o campo. Victor Hugo assumiu a vaga do meia.

Arrascaeta lamentou muito e chorou no banco de reservas. Com essa reação, o uruguaio provavelmente está fora também do jogo contra o Bolívar na Libertadores. Ele passará por exames no decorrer da semana para saber se tem condição para enfrentar os bolivianos na quarta.

Única equipe do G4 do Brasileirão viva nas três principais competições, o Flamengo enfrenta uma sequência intensa de jogos na temporada. Havia a expectativa de que jogadores como Gerson e Arrascaeta fossem poupados devido ao alto número de minutos em campo.

Tite enfrenta desafios na escalação do Flamengo, principalmente após as lesões de Pedro e Gabigol, que preocupam a comissão técnica. Ambos só voltam em setembro. Além dessas ausências, o Rubro-Negro perdeu Everton Cebolinha e Matías Viña para o restante da temporada, ambos por conta de lesões graves.

