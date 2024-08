Paiva reconhece incômodo com novo empate sofrido pelo Vasco no fim

O Vasco deixou escapar mais uma vitória que estava nas mãos – ou melhor, nos acréscimos. O Cruzmaltino lutou firme para virar o jogo e se impor diante do Criciúma, que não perde como mandante desde junho, mas sofreu o empate no fim. A periocidade dessa oscilação tem incomodado o técnico Rafael Paiva.

“A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais, a gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido. Contra o Fluminense, fizemos um jogo linear, com equilíbrio do início até o final. Mas a gente precisa de mais jogos nesse nível, isso está nos custando alguns pontos valiosos.”, disse em coletiva.

Vasco precisa evoluir

Rafael Paiva reconheceu que o Vasco precisa evoluir na busca por decidir um jogo ”mesmo sabendo do risco”. Disse, ainda, que o nível que busca para o time precisa ser mais do que ”catimbar” a partida.

“Acho que o futebol sul-americano tem muita qualidade, esse estilo de jogo não acontece mais. O nível que a gente quer buscar precisa de muito mais que isso, do que só catimbar o jogo, ficar parando o jogo. A gente teve oportunidades ali dentro da área”.

Situação na tabela

Com o empate, o Vasco chegou à décima colocação na tabela de classificação, com 28 pontos. O Athletico e o Atlético-MG, oitavo e nono colocado, respectivamente, somam 30.

O próximo compromisso, portanto, se tornou algo como um ‘confronto direto’ na busca pelos líderes. Isso porque o Vasco recebe o Athletico, em São Januário, na próxima segunda-feira (26), pelo Brasileirão.

